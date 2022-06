Pfizer Aktie News: Pfizer am Nachmittag freundlich

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 08.06.2022 16:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 50,25 EUR. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 50,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.380 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.06.2021 (31,63 EUR). Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 58,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,33 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 03.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 75,98 Prozent gesteigert.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 5,38 USD je Aktie aus.

