Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Das Papier von Pfizer konnte um 14.07.2022 09:22:01 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 51,50 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,50 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 271 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach oben. Am 15.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,49 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 53,80 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,33 USD an.

Am 03.05.2022 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.661,00 USD – ein Plus von 75,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14.582,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 28.07.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,59 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Erste Schätzungen: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

GlaxoSmithKline-Aktie in Grün: GSK-Aktionäre heben Daumen für Ausgliederung von Consumer-Health-Geschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com