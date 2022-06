Pfizer Aktie News: Pfizer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Pfizer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 16:22:00 Uhr um 1,5 Prozent auf 45,48 EUR ab. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 45,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.576 Pfizer-Aktien.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei einem Wert von 32,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,94 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 52,33 USD.

Pfizer gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,93 USD je Aktie eingenommen. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Pfizer am 02.08.2022 präsentieren.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie letztlich im Plus: Varianten-Impfstoff von Pfizer/BioNTech wird von EMA geprüft

Moderna-Aktie legt deutlich zu: FDA stimmt Zulassung von Moderna-Impfstoff für 6- bis 17-Jährige zu

MorphoSys-Aktie in Grün: Pfizer will bei Krebsmittel mit MorphoSys kooperieren - Pfizer-Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com