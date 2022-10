Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Um 09:22 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 44,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,20 EUR. Bisher wurden heute 308 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,69 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2021 bei 35,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,20 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 2,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.742,00 USD im Vergleich zu 18.977,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 31.10.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 6,43 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

