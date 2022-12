Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 48,62 EUR zu. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,78 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.212 Pfizer-Aktien.

Am 21.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 10,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,16 EUR am 24.02.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 21,07 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 52,17 USD.

Am 01.11.2022 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 1,78 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 22.638,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.094,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 30.01.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,48 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

