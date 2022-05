Pfizer Aktie News: Pfizer am Nachmittag mit Kursplus

Um 23.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 49,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 50,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.593 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Gewinne von 8,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2021 Kursverluste bis auf 31,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,37 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,33 USD.

Am 03.05.2022 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 25.661,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.582,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 5,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech- & Pfizer-Aktien dennoch tiefer: EU-Arzneimittelbehörde prüft Booster-Impfung für Kinder - Bund will weitere Dosen für Herbst beschaffen

BioNTech-, Novavax-, Moderna-Aktien & Co: Kleine Lichtblicke für Impfstoff-Aktien

BioNTech-Aktie zieht kräftig an: US-Arzneibehörde lässt Booster-Impfung für Kinder zu

