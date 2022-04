Pfizer Aktie News: Pfizer am Mittag höher

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 47,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 47,50 EUR. Bei 47,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.224 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 13,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,47 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 50,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,50 USD an.

Pfizer gewährte am 08.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,42 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 23.838,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 11.684,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 02.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,45 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

