Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 29,03 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 29,03 USD. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 29,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,13 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 444.895 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2023 auf bis zu 34,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,21 USD am 27.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,68 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00 USD an.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer ebenfalls 0,41 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Pfizer am 29.10.2024 präsentieren. Am 04.11.2025 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

