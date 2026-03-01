DAX22.890 -2,6%Est505.623 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2500 -1,3%Nas21.972 -0,8%Bitcoin60.246 -3,1%Euro1,1534 +0,6%Öl110,8 +1,1%Gold4.597 -4,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Infineon 623100 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- US-Börsen im Minus -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Rivian, Uber, Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
VNET Group-Aktie im Fokus: Jefferies sieht klaren Gewinner im chinesischen Rechenzentrumsmarkt VNET Group-Aktie im Fokus: Jefferies sieht klaren Gewinner im chinesischen Rechenzentrumsmarkt
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Pistorius: Lieferketten der Rüstungsindustrie absichern

19.03.26 16:35 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht Schwachstellen in den Lieferketten und der Versorgungssicherheit von Rüstungsunternehmen. "Wir müssen wegkommen von starken Abhängigkeiten von wenigen Lieferanten. Wir brauchen Klarheit über die Bedarfe an Rohstoffen. Wir brauchen Klarheit über die Lieferketten", sagte der SPD-Politiker nach einem Industriedialog im Bundeswirtschaftsministerium.

Wer­bung

Dabei sei auch über die Lieferketten gesprochen worden. Pistorius sagte, dies sei eines der wichtigsten Themen überhaupt, um handlungsfähig zu sein, nicht nur in der Rüstungs- und Sicherheitsindustrie, sondern insgesamt für die deutsche Industrie. Es müsse Wege für Ersatz geben, wenn Glieder aus der Lieferkette herausgerissen würden und zudem auch höhere Lagerbestände, um durchhaltefähig zu sein.

Fortschritt und Kooperation zusammenbringen

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) betonte die wichtige Rolle junger Unternehmen bei der Innovation von Waffensystemen und Militärgütern. "Wir müssen aus Ideen und Innovationen Verteidigungsfähigkeit machen, technologischen Fortschritt und Kooperation zusammenbringen", sagte sie.

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, wies auf die deutlich wachsende Bereitschaft von Unternehmen der zivilen Industrie hin, sich auch an der Rüstungsproduktion zu beteiligen.

Wer­bung

Pistorius kündigte auch an, nach oder auch schon vor der Sommerpause werde es im Verteidigungsministerium ein Treffen mit Vertretern der Ukraine geben, um über Möglichkeiten weiterer Gemeinschaftsunternehmen ("Joint Venture") zu reden und das gegenseitige Lernen zu ermöglichen. Dabei werde es auch darum gehen, wie ukrainische Unternehmen weiter und besser finanziert werden können./cn/DP/jha