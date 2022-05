Plug Power Aktie News: Plug Power präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 3,1 Prozent auf 20,60 EUR. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,80 EUR aus. Bei 20,65 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 2.265 Plug Power-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,19 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 49,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,26 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 44,44 Prozent sinken.

Am 01.03.2022 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 161,91 USD in den Büchern – ein Minus von 151,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power -316,34 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Plug Power am 11.05.2022 vorlegen.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,231 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

