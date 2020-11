Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power im Bullenmodus

Die Plug Power-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt in Grün und gewann 8,7 Prozent auf 14,02 EUR. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,14 EUR an. Bei 13,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 68.102 Stück.

Bei 16,69 EUR erreichte der Titel am 08.10.2020 00:00:00 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2019 00:00:00 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2021 -0,219 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Große Versprechen: Warum sich Chinas Klimaschutz auch für Anleger auszahlen kann

Starkes Potenzial: Morgan Stanley empfiehlt diese Wasserstoffaktie

Das tut sich gerade im Wasserstoff-Sektor - welche Aktien interessant sein könnten

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc