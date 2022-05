Plug Power Aktie News: Plug Power tendiert am Nachmittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 05.05.2022 16:22:00 Uhr 2,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Plug Power-Aktie bei 22,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.822 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 49,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2021 (14,26 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,91 Prozent.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 01.03.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,12 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 161,91 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 151,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -316,34 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.05.2022 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Plug Power möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,232 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

