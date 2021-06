Plug Power-Aktie aktuell: Anleger schicken Plug Power auf rotes Terrain

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 26,39 EUR. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 26,10 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,50 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 18.993 Plug Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.01.2021 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.06.2020 bei 4,24 EUR.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,169 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

