Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag stärker

Die Aktie von Plug Power zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 2,63 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 2,63 USD nach oben. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,67 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,61 USD. Bisher wurden heute 467.711 Plug Power-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,44 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 412,00 Prozent zulegen. Am 03.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.05.2024 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 120,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 210,29 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2024 -1,223 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

