Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagmittag mit KursVerlusten

Die Plug Power-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 12,70 EUR. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,56 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.852 Plug Power-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,00 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2022. Gewinne von 60,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,74 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 08.11.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 188,63 USD – ein Plus von 31,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 143,92 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 09.03.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,072 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie: Chancen und Risiken beim Wasserstoff-Konzern

NASDAQ-Aktie Plug Power niedriger: Plug Power macht mehr Verlust als erwartet

Hot Stocks heute: K+S hält an den Prognosen fest - kurzfristig Euphorie nach Plug Power-Amazon-Deal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.