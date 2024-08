Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Das Papier von Plug Power konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,1 Prozent auf 2,03 USD. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 2,04 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 1.038.165 Aktien.

Bei einem Wert von 9,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2023). 362,07 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 4,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.08.2024 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,90 Prozent zurück. Hier wurden 143,35 Mio. USD gegenüber 260,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,197 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

