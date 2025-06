Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Plug Power

Plug Power im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,8 Prozent im Minus bei 1,20 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 8,8 Prozent auf 1,20 USD ab. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 1,18 USD. Bei 1,26 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.198.916 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2024 markierte das Papier bei 3,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 179,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 72,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 12.05.2025 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,46 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 133,67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,26 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,594 USD je Plug Power-Aktie.

