Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 1,99 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 1,99 USD abwärts. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 1,95 USD. Bei 2,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.527.120 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,94 USD erreichte der Titel am 30.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 300,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,14 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260,18 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 143,35 Mio. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Plug Power am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,200 USD je Plug Power-Aktie.

