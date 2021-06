Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power im Bullenmodus

Die Plug Power-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 12,2 Prozent im Plus bei 27,32 EUR. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 27,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,60 EUR. Bisher wurden heute 431.345 Plug Power-Aktien gehandelt.

Bei 59,80 EUR markierte der Titel am 26.01.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2020 bei 4,73 EUR.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,169 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Aufwind: Plug Power bleibt in den roten Zahlen

Ausblick: Plug Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ist der Wasserstoff-Trend nachhaltig und welche Aktien könnten profitieren?

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc