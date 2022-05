Plug Power Aktie News: Plug Power legt am Mittag zu

Die Aktie notierte um 23.05.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 15,50 EUR zu. Bei 16,00 EUR erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 15,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.218 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 41,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,46 Prozent. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,24 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 26,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 144,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 140,80 USD. Im Vorjahreszeitraum waren -316,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Plug Power am 09.08.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,315 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

