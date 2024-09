Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger greifen bei Plug Power am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 2,03 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 2,03 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Plug Power-Aktie bei 2,04 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 623.631 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2023). Gewinne von 291,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 1,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 26,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 08.08.2024 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143,35 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 44,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,18 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.11.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,200 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

