Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power schwächer

Das Papier von Plug Power gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,6 Prozent auf 6,15 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 6,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,40 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 83.652 Plug Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.06.2020 erreicht. Am 16.08.2019 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,58 EUR ab.

2021 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,232 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

