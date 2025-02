Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 1,67 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 1,67 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 1,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,68 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 789.791 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 4,88 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 193,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,53 USD erreichte der Anteilsschein am 26.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 9,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,47 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 173,73 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 198,71 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Plug Power am 03.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2024 -1,240 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

