"Eskalierender Gegenwind"

Eine Abstufung hat die Plug Power-Aktie zum Wochenstart belastet. Ein Analyst glaubt, "dass das Schlimmste noch nicht vorbei ist".

• Abstufung für Plug Power-Aktie

• Analyst sieht Gegenwind

• Plug Power-Aktie knickt ein





Analystenhaus stuft Plug Power ab

Das Analystenhaus Seaport Research Partners hat die Aktien von Plug Power von "Neutral" auf "Verkaufen" herabgestuft. Das Kursziel für das Unternehmen hat das Analystenhaus auf 1 US-Dollar festgelegt.

Tom Curran, Analyst bei Seaport Research Partners, schrieb laut MarketWatch in einer am Montag veröffentlichten Notiz: "Eskalierender Gegenwind deutet darauf hin, dass das Schlimmste noch nicht vorbei ist, mit Risiken für Umsatz und Gewinnspanne". Seaport Research Partners verwies auf negative makroökonomische Nachrichten aus den beiden wichtigsten Märkten von Plug Power, Nordamerika und Europa.

"Mit Präsident [Donald] Trumps Durchführungsverordnung 'Unleashing American Energy' hat das Weiße Haus ein 90-tägiges Einfrieren und Überprüfen des H2Hubs-Programms des [Energy Department Office of Clean Energy Demonstrations] gefordert", so Curran. Das von Curran genannte "Clean Hydrogen Hubs (H2Hubs)-Programm investiert in Wasserstoff-Hubs in ganz Amerika, um ein nationales Netzwerk von Wasserstoffproduzenten, -verbrauchern und verbindenden Infrastrukturen zu schaffen und gleichzeitig die Produktion, Speicherung, Lieferung und Endnutzung von Wasserstoff zu unterstützen", wie es auf der Webseite des US-Energieministeriums heißt.

"Nur ein Bruchteil der 8 [Milliarden] Dollar an Zuschüssen des [Bipartisan Infrastructure Law] wurde bisher in Anspruch genommen, und daher ist der Großteil der Finanzierung sehr gefährdet", zitiert MarketWatch den Analysten.

Gegenwind aus den wichtigsten Märkten

Darlehen für Unternehmen im Bereich der sauberen Energie rückten vor dem Hintergrund von Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus in den Fokus. Mit Beginn seiner zweiten Amtszeit kündigte Trump Maßnahmen an, die fossile Brennstoffe stärken und den Green Deal beenden sollen. Während die fossile Brennstoffindustrie einen Sieg feiert, stellt sich die Branche der sauberen Energien auf schwierige Zeiten ein, da Trump angekündigt hat, die Unterstützung für erneuerbare Energien zurückfahren zu wollen.

Daneben könnte laut Seaport Research Partners auch eine sich verändernde Landschaft für erneuerbare Energien in Europa Plug Power belasten. Bei dem Analystenhaus verwies man laut MarketWatch auf einen Monitoring-Bericht der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden. In diesem heiße es, dass Europa seine Ziele für erneuerbaren Wasserstoff für 2030 wahrscheinlich verfehlen werde.

Plug Power-Aktie fällt

Die Plug Power-Aktie fiel am Montag im NASDAQ-Handel letztlich um 6,25 Prozent auf 1,95 US-Dollar. Seit Jahresbeginn zeigt sich ein Minus von 8,45 Prozent. In den letzten zwölf Monaten hat der Anteilsschein mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Im Handel am Dienstag schloss die Aktie mit 0,51 Prozent im Plus bei 1,9600 US-Dollar.

Bei TipRanks wird die Plug Power-Aktie von 21 Analysten bewertet. Von diesen empfehlen sechs die Aktie zum Kauf, zehn raten dazu, den Anteilsschein zu halten und fünf empfehlen, die Papiere zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,73 US-Dollar und entspricht einem Plus von 40,00 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 1,95 US-Dollar. Das höchste Kursziel liegt bei 5,00 US-Dollar, während Seaport Research Partners mit seinem Kursziel von 1 US-Dollar das untere Ende der Spanne bildet.

Redaktion finanzen.net