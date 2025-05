Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 0,783 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 0,809 USD. Bei 0,791 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.297.147 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,545 USD an. Mit einem Zuwachs von 352,630 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,691 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 11,772 Prozent Luft nach unten.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 12.05.2025 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,46 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 133,67 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,15 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,598 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

