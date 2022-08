NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

• Plug Power entwickelt und produziert Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme• Bekannt wurde das Unternehmen durch das innovative GenDrive-System• Im Jahr 2017 erwarb Amazon 50 Stammaktien

Plug Power: Ein Unternehmen auf Erfolgskurs

Der US-amerikanische Konzern Plug Power ist eines der wenigen Unternehmen, die sich schon seit knapp zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der Wasserstoff-Brennstoffzellen betätigen. Gegründet wurde das innovative Unternehmen bereits im Jahr 1997 und nur zwei Jahre später kam es zum Börsengang. Die Plug Power-Aktie ist an der NASDAQ gelistet und konnte über die vergangenen zwanzig Jahre, mit Ausnahme einiger weniger Rückschläge, langfristig Kursgewinne verzeichnen.

Brennstoffzellen und innovative Technologien

Plug Power ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Latham in der Nähe von New York. Der Geschäftsschwerpunkt des Konzerns liegt, laut firmeneigener Website, auf der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen. Dahinter verbirgt sich das ambitionierte Vorhaben, eine Technologie zu entwickeln, die es zulässt, herkömmliche Batterien sowohl in elektrisch betriebenen Geräten als auch im Bereich der E-Mobilität zu ersetzen. Dafür hat Plug Power ein unternehmenseigenes Konzept mit dem Namen "GenDrive-System" entwickelt, welches Brennstoffzellen mit einem Speichersystem auf der Basis von Wasserstoff-Technologie integriert. Das Ziel ist es, Brennstoffzellen zu entwickeln, die innerhalb weniger Minuten wieder aufgeladen werden können, während konventionelle Batterien für diesen Vorgang mehrere Stunden benötigen. Die GenDrive-Technologie kam bereits bei Gabelstaplern zum Einsatz und das sehr erfolgreich, denn die Flurförderzeuge konnten eine konstante anhaltende Leistung erbringen und es konnte kein Leistungsabfall festgestellt werden, berichtet Plug Power auf seiner Website. Dabei bieten die GenDrive-Brennstoffzellen noch einen weiteren Vorteil, denn sie sind nicht größer als konventionelle Batterien.

Neben der Zentrale in Latham gibt es zwei weitere Niederlassungen in Spokane in der Nähe von Washington und in Rochester im Bundesstaat New York.

Gründung und Entwicklung des Konzerns

Gegründet wurde Plug Power im Jahr 1997 von George C. McNamee als Joint Venture-Projekt der DTE Energy in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Mechanical Technology Inc. Bereits zwei Jahre später fiel die Entscheidung zum Börsengang. Seitdem hat sich Plug Power als Marktführer auf dem Gebiet der wirtschaftlich tragbaren Wasserstoff- und Brennstoffzellen etabliert und besonders durch die mit GenDrive-Zellen betriebenen Gabelstapler an Bekanntheit gewonnen. Diese sind bereits in großen Konzernen wie Mercedes-Benz, Nike und BMW zum Einsatz gekommen, wie "Der Aktionär" berichtet. Im Jahr 2017 erwarb Amazon schließlich 50 Millionen Stammaktien von Plug Power und beschloss mit dem Konzern gleichzeitig eine Zusammenarbeit, die beinhaltet, dass dessen Wasserstoff-Technologie in den Amazon-Lagerhäusern zum Einsatz kommen soll, berichtete Bizz Energy. Im Januar 2021 gab Plug Power eine umfassende strategische Allianz mit der SK Group bekannt. Die Koreaner erwarben im Rahmen der Zusammenarbeit eine Beteiligung von knapp zehn Prozent am amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten.



