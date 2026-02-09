DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.245 -1,1%Euro1,1908 -0,1%Öl68,86 -0,4%Gold5.039 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Polizeigewerkschaft warnt vor Sicherheitsproblem durch Überlastung

10.02.26 06:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Polizeigewerkschaft GdP hat angesichts einer Umfrage unter Beschäftigten vor einem Sicherheitsproblem in Deutschland durch die Überlastung von Polizeibeamten gewarnt. Ein Problem seien auch die verstärkten Grenzkontrollen: "Plötzlich sollen Grenzen gesichert werden und die Beamten müssen dann dahin. Die Polizei ist getrieben von immer neuen politischen Vorgaben, von der Bundesregierung, vom Innenminister", sagte Hagen Husgen vom GdP-Bundesvorstand der Zeitung "Münchner Merkur".

Wer­bung

In einer der Nachrichtenagentur dpa vorliegenden repräsentativen Befragung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) unter mehr als 36.000 Arbeitnehmern - darunter knapp 300 Polizeibeamte - wurde die psychische Belastung deutlich: Demnach sind Polizeibeamte besonders oft Konflikten ausgesetzt (50 Prozent gegenüber durchschnittlich 14 Prozent in anderen Berufsgruppen) und werden überdurchschnittlich oft Opfer von Beleidigungen oder respektlosem Verhalten (18 Prozent gegenüber 10 Prozent).

Zudem gaben 55 Prozent der befragten Polizeibeamten in der Umfrage an, häufig bei der Arbeit ihre Gefühle unterdrücken zu müssen, bei anderen Berufsgruppen waren es im Schnitt nur 26 Prozent.

Husgen zufolge führen dauerhafte psychische Belastungen unter Polizeibeamten immer häufiger zu Langzeiterkrankungen und Ausfällen von mehr als zwölf Wochen. "Wir nähern uns dem Punkt, an dem die noch gesunden Beschäftigten das Fehlen der Erkrankten nicht mehr auffangen können", sagte der Gewerkschafter dem Münchner Merkur. Beispielsweise durch die Grenzkontrollen brauche man mindestens 20.000 Polizeibeamte mehr, "um die derzeitigen Aufgaben zufriedenstellend erfüllen zu können"./ram/DP/zb