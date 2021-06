Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche SE Vz-Papiere zuletzt 3,9 Prozent. Die Porsche SE Vz-Aktie legte bis auf 96,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.692 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 99,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,45 EUR am 28.10.2020.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 97,50 EUR angegeben. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

