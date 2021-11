Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz im Aufwind

Zuletzt stieg die Porsche SE Vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 90,54 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.792 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 91,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 134.686 Stück.

Am 07.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 102,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,20 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,06 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie in Höhe von 15,61 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

