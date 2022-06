Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Um 02.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Porsche SE Vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 79,60 EUR. Bei 79,74 EUR markierte die Porsche SE Vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 79,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.386 Porsche SE Vz-Aktien.

Am 08.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche SE Vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,02 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche SE Vz-Aktie ist somit 18,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 97,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche SE Vz am 10.05.2022 vor.

Porsche SE Vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

