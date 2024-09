Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 40,98 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 40,98 EUR. Bei 41,00 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 40,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 242.961 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,32 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. 27,67 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (37,99 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,30 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,00 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 13.08.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,38 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

