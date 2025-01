Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 35,82 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 35,82 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,75 EUR ab. Mit einem Wert von 36,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 414.378 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,40 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 7,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,83 EUR.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 25.03.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,94 EUR fest.

