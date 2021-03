Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Anleger schicken Porsche SE Vz ins Plus

Die Porsche SE Vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 72,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche SE Vz-Aktie sogar auf 72,22 EUR Bei 70,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 201.924 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 72,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2021). Der Anteilsschein verbuchte am 19.03.2020 Kursverluste bis auf 28,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,86 EUR je Porsche SE Vz-Aktie an. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 14,78 EUR je Aktie belaufen.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

