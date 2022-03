Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz billiger

Zuletzt fiel die Porsche SE Vz-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 80,32 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 13.698 Punkten notiert. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 80,32 EUR. Bei 83,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3.297 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.06.2021 erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.03.2021 Kursverluste bis auf 70,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,88 EUR an. Von Analysten wird erwartet, dass Porsche SE Vz im Jahr 2023 16,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

