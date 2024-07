Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,71 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 42,71 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 42,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,41 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 122.925 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,94 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,63 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 2,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 12.08.2025.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 16,95 EUR je Aktie.

