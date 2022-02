Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz tendiert auf rotem Terrain

Die Porsche SE Vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 80,22 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.291 Punkten steht. In der Spitze büßte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 80,16 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,34 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche SE Vz-Aktie belief sich zuletzt auf 56.662 Aktien.

Bei 102,00 EUR erreichte der Titel am 07.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,74 EUR am 17.02.2021.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,00 EUR an. Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2023 16,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

