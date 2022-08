Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Porsche SE Vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 72,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche SE Vz-Aktie bisher bei 73,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 227.431 Porsche SE Vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 97,66 EUR. 25,78 Prozent Plus fehlen der Porsche SE Vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 59,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 22,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 95,38 EUR angegeben.

Am 19.05.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche SE Vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

In der Porsche SE Vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 14,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

