Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz fällt am Nachmittag

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 3,4 Prozent auf 58,24 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 58,22 EUR. Bei 60,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 590.365 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 97,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,36 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 55,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,20 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,63 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

