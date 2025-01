Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Montagvormittag an

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 36,61 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 36,61 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 75.466 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 42,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 9,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 41,83 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 12,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt nachmittags ab