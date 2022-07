Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 06.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 60,86 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 61,26 EUR. Bei 60,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 177.730 Porsche SE Vz-Aktien gehandelt.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 97,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche SE Vz-Aktie somit 37,68 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,06 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche SE Vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche SE Vz-Aktie bei 97,50 EUR.

Porsche SE Vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche SE Vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 09.08.2023.

Experten taxieren den Porsche SE Vz-Gewinn für das Jahr 2021 auf 14,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images