Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 34,20 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 34,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 34,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,99 EUR. Zuletzt wechselten 264.338 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,72 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,94 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,26 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

