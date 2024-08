Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 38,35 EUR ab.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 38,35 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,35 EUR aus. Bei 39,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 208.338 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2023 markierte das Papier bei 52,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 37,99 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 0,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2024 gerechnet. Am 12.08.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 15,81 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

