Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 49,69 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 49,69 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 287.968 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 58,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,18 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 14.05.2024.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,89 EUR je Aktie belaufen.

