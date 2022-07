Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz zündet am Donnerstagmittag Kursrakete

Die Aktie legte um 07.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,0 Prozent auf 62,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 63,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,08 EUR. Zuletzt wechselten 357.380 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,06 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche SE Vz-Aktie derzeit noch 6,54 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 97,50 EUR angegeben.

Porsche SE Vz veröffentlichte am 19.05.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Porsche SE Vz.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 14,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

