Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 34,56 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 34,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 125.655 Stück.

Am 19.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,64 EUR. 26,27 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 13,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

