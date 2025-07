Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Donnerstagnachmittag an

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 36,02 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 36,02 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293.211 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei einem Wert von 42,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 18,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -1019000000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 9,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

