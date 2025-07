Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 36,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 36,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,66 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 584.689 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,62 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,43 EUR aus.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 9,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren gekostet

JPMorgan sieht Scout24 und GEA bald im DAX

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr eingebracht