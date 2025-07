Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 36,73 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 36,73 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 354.450 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 16,04 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 20,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

