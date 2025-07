Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochmittag im Bullenmodus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,5 Prozent auf 36,07 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,5 Prozent auf 36,07 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,50 EUR. Bisher wurden heute 656.025 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 18,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1019000000,00 EUR – eine Minderung von 189,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Am 18.08.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

