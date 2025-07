Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 34,16 EUR nach.

Um 09:07 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 34,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 34,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.957 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,13 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 14.05.2025 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von -1019000000,00 EUR, gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 189,78 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

